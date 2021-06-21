Хорватия — Шотландия. Прогноз на матч: Модрич и Влашич даже из группы не выйдут!

22 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия — Шотландия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех Шотландии оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Хорватия — Шотландия 22 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Хорватия — Шотландия (22.06.2021)

Одна из самых запутанных ситуаций на групповом этапе чемпионата Европы сложилась в квартете D. Перед стартом заключительного тура шансы выйти в плей-офф есть у всех четырёх участников. И это просто замечательно. Уже во вторник силами померятся сборные Хорватии и Шотландии, свисток арбитра раздастся в 22:00 мск.



Хорваты откровенно слабо проводят групповой этап. За тур до конца делят последнее место именно с Шотландией, оба коллектива имеют в активе по одному очку. Расклад предельно прост: победа почти наверняка выведет в плей-офф, а вот ничья не устраивает никого. Про поражение даже говорить не стоит.



Параллельный матч никак не влияет на разборки между хорватами и шотландцами, а значит, всё решится в Глазго. Да, именно сборная Шотландии, формально являющаяся гостями, фактически сыграет на собственном стадионе. Большой бонус для британцев, ещё несколько дней назад сыгравших вничью с самой Англией.



Последняя очная встреча случилась в 2013 году. Тогда менее чем за четыре месяца Шотландия и Хорватия провели сразу две игры, каждая завершалась в пользу британцев. При этом уже тогда в составе хорватов были и Лука Модрич, и Марио Манджукич и даже Стипе Плетикоса. Особенно стоит отметить, что «клетчатые» ни разу в своей истории не обыгрывали Шотландию — три ничьих и два поражения.



Возвращаясь к личным встречам, нельзя пройти мимо того факта, что ни в одном из пяти случаев не был пробит тотал больше 2.5 мяча. Кажется, и в предстоящем матче судьбу команд может решить один забитый мяч. Взять хотя бы общую результативность группы D — в четырёх проведённых встречах зрители увидели в сумме лишь пять голов. Это, конечно, очень мало.



Сборная Хорватии расстраивает собственных болельщиков не только на чемпионате Европы. Качественную игру после ЧМ-2018 она не показывает, смена поколения проходит с очевидными трудностями. В 11 последних матчах «клетчатые» выиграли лишь однажды (также были четыре ничьих и шесть поражений) Не стоит забывать, что речь идёт о действующих вице-чемпионах мира.

Матчи с Англией и Чехией показали, что основная проблема Хорватии кроется в атаке. Подопечные Златко Далича банально не могли исправно создавать моменты, да и реализация оказалась так себе. Гол в ворота сборной Чехии и вовсе стал итогом классных индивидуальных действий Ивана Перишича. Когда в атаке нет голов, а в защите чудит Деян Ловрен, задача победить Шотландию на её же поле выглядит невыполнимой.



Не ждём от хорватов подвигов. Шотландия произвела впечатление на фоне талантливой Англии, а с боевыми качествами и характером у неё всё в порядке. Тем более перед родными болельщиками. Из-за проблем с коронавирусом команда не досчитается как минимум трёх футболистов основной обоймы (Робертсон, Макгинн, Гилмор), что повышает шансы Хорватии. Но шотландцы даже в таком состоянии выжмут из оппонента все соки.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Хорватия — Шотландия 22 июня 2021 года

Фактор домашнего стадиона существенно поможет неуступчивой сборной Шотландии, которая выдала классный матч с Англией. Хорваты не убедили в предыдущих турах и оказались на краю пропасти. На заказ выигрывать в Глазго — задача сложная. Шотландцы привыкли выступать в качестве аутсайдера и раз за разом преподносят сюрпризы. Кажется, без неожиданностей не обойдётся и теперь. Даже на фоне кадровых потерь из-за коронавируса.



Ставка: тотал меньше 2.5 за 1.85.