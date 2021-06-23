Швеция — Польша, 23 июня: время начала, какой канал покажет прямой эфир матча Евро-2020
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23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Швеция — Польша. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет канал «Россия 1».
Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех сборной Польши оценён экспертами в 2.60. А ставки на ничью принимаются за 3.36.
Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Швеция — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.41. Гол Польши доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.
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