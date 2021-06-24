Бразилия — Япония: прогноз Тимура Хабибуллина на матч женской волейбольной Лиги наций

24 июня в матче 1/2 финала Лиги наций по волейболу сойдутся Бразилия и Япония. Профессиональный гандикапер Тимур Хабибуллин дал прогноз на эту встречу.



Ставка: Кайшета Тандара — Сарина Кога: Ф1(-0,5) за 1.73.



«Женский Финал четырех Лиги наций стартует с матча между Бразилией и Японией, где мы поставим на противостояние двух лидеров команд.



Кайшета Тандара — диагональная сборной Бразилии. Она лидер сборной на своей позиции последние пять лет, а в сборной она дебютировала в 2011 году. На протяжении всей карьеры она держаит стабильную игру в атаке. В текущем розыгрыше Лиги наций стала одним из лучших игроков сборной по индивидуальным показателям, в среднем набирая по 15,5 очков за матч.



Сарина Кога — доигровщица сборной Японии. Многолетний лидер сборной. Ее позиция в сборной Японии непоколебима. По ходу Лиги наций набирала по 14,5 очков за матч.



В данном противостоянии все сводится к тому, как часто связующие будут задействовать обеих волейболисток. Танадара получает большой объем работы как на задней линии, так и на передней, где становится основным поставщиком очков. В ключевые моменты матча передачи идут через Тандару. В Японии совсем иная ситуация, так как в команде три полноценных атакующих игроков: Кога, Курого и Исикава.



Именно эта троица получает равноценное количество передач. Последняя личная встреча состоялась во втором раунде Лиги наций, где Тандара переиграла Когу со счетом 14:13. Я считаю, на дистанции Тандара играет в атаке стабильнее, нежели Кога», — сказал Хабибуллин.