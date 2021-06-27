Волков — Ган: результат боя UFC, кто победил 27.06.2021
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В ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 30. В рамках данного мероприятия в главном бою турнира сошлись представители тяжёлой весовой категории 32-летний россиянин Александр Волков и 31-летний представитель Франции Сириль Ган.
В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Сириль Ган — 50-45, 50-45, 49-46. Француз имел преимущество на протяжении всего боя.
Ставки на победу Сириля Гана принимались с коэффициентом 1.75: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1750 рублей. Успех Александра Волкова оценивался в 2.40, ничья — в 70.0.
Тотал больше 3.5 раунда шёл за 1.70, тотал больше 4.5 раунда — за 2.00. На победу Гана по очкам предлагали 3.30.
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