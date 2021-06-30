Маркета Вондроушова — Анетт Контавейт: прогноз Анны Чакветадзе на матч Уимблдона

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Маркета Вондроушова — Анетт Контавейт в 1-м круге Уимблдона-2021.
Ставка: победа Контавейт 2:0 за 1.91.
«Эстонка только что играла в финале турнира в Истбурне. Победить Остапенко не удалось, но хорошую неделю провела Контавейт — победила Андрееску, Голубич, которая неплохо сейчас выглядит. Вондроушова пока ни сета не взяла на траве в этом сезоне. Проигрывала на старте Жабер и Самсоновой. Правда, с сеткой совсем не повезло.
Но, на мой взгляд, Вондроушовой трава не очень подходит. У нее достаточно амплитудные замахи, из-за этого ей не очень комфортен быстрый отскок. Она не успевает, поэтому растёт число простых ошибок. Пока ни разу Вондроушова даже первый круг на Уимблдоне не проходила — проигрывала Бренгл, Виккери, Пенг. За все время только один сет удалось взять. Поэтому против Контавейт, которая в хорошем состоянии находится, будет максимально тяжело чешской теннисистке.
Предполагаю, что Анетт Контавейт выиграет эту встречу в двух сетах», — сказала Чакветадзе.
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