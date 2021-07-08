Ничьи 3:3 в матчах Евро-2020 принесли клиенту «Фонбет» 6 400 000 рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» из Московской области поставил 1000 рублей на точный счёт в двух матчах 1/8 финала чемпионата Европы: Хорватия — Испания и Франция — Швейцария. Обе ставки были максимально рискованными — на счёт 3:3 в основное время. Букмекеры оценивали вероятность прохода таких ставок коэффициентом 80.00, что позволило получить внушительный общий коэффициент — 6400.00.



Трудно определить, чем руководствовался клиент «Фонбет» при выборе котировок. Испания до игры с Хорватией ни разу не пропустила больше одного мяча на турнире и показывала довольно слабую реализацию — забила больше одного гола только аутсайдеру Словакии (5:0), при этом два мяча из пяти были автоголами. Статистика очных встреч тоже была против результативной ничьей — в пяти последних матчах команд ни разу не было ничьей. Испания на этом отрезке забивала больше двух мячей всего один раз, Хорватия — тоже.



Интуитивной была и ставка на ничью 3:3 в матче Франция — Швейцария. В 4 из 5 последних очных встреч сборные играли вничью, но во всех этих матчах забивалось меньше трёх голов. Франция не пропускала больше двух голов на Евро до встречи с швейцарцами, поэтому букмекеры не верили, что соперник французов в 1/8 финала сможет сыграть результативно.



Однако клиент из Королёва верил, и удача улыбнулась ему. Оба матча выдались напряжёнными: хорваты к концовке встречи проигрывали 1:3, но сравняли счёт усилиями Оршича и Пашалича, причём третий мяч они забили на второй добавленной минуте. Швейцарцы совершили впечатляющий камбэк и отправили домой действующих чемпионов мира. Команда Владимира Петковича проигрывала 1:3, но голы Сеферовича и Гаврановича на 81-й и 90-й минутах позволили швейцарцам уйти в овертайм и сделать ставку клиента «Фонбет» выигрышной. В итоге ставка всего в 1000 рублей принесла ему 6 400 000 рублей.