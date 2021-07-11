Италия — Англия: прогноз Эльвина Керимова на финал чемпионата Европы по футболу

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч финала Евро-2020 Италия — Англия.



Ставка: тотал меньше 2 гола за 1.88.

«Финал Евро, Италия — Англия на «Уэмбли». Это классика европейского футбола, встречаются две великие сборные. Но сборная Англии за свою историю выиграла только один крупный турнир, так что мотивация у команды Саутгейта максимальная. Понятно, что итальянцам тоже хочется победить.



У Англии преимущество своего поля, где-то психологическое преимущество, потому что был более лёгкий путь к финалу. Она играла прагматично, часто подстраивалась под соперников, часто отказывалась от прессинга, играла осторожно и аккуратно. Да, с датчанами дошло до дополнительного времени, но в целом англичане играли лучше. Можно сколько угодно говорить о спорном пенальти на Стерлинге, но Англия эту победу заслужила, так как доминировала большую часть матча, особенно в дополнительное время.



Сборная Италии со своей стороны постарается сыграть агрессивнее, владея мячом, но при этом мы увидели, что в плей-офф прессинг Италии не работает так, как он работал в группе. Как мне кажется, испанцы интереснее смотрелись в полуфинале. В матче с австрийцами у Италии были серьёзнейшие проблемы. Италия была невероятно хороша в группе, она прекрасна, но в плей-офф мы увидели слабые стороны.



В этой паре сложно выделить фаворита — 50 на 50. На исход я ставить не буду, потому что это слишком рискованное занятие, когда встречаются команды, похожие по уровню футболистов. Какой-то большой разницы между этими командами в уровне нет.



Я предлагаю ставку тотал меньше 2 с коэффициентом 1.88. Думаю, что многие будут брать низовой тотал, учитывая то, как играет сборная Англии, то, как она может засушить игру. Слишком высоки ставки, рисковать с первых минут никто не будет».