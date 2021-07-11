Италия — Англия: ставка Василия Уткина с коэффициентом 6.05 на финал Евро-2020

Российский спортивный журналист, блогер Василий Уткин дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия



Ставка: ничья за 3.08, точный счёт 0:0 за 6.05.

«Поговорим о финале Евро Англия — Италия. Финальный матч никому ничем не обязан угодить. Для того чтобы победить в нём, команды проделали огромный путь, потратили кучу сил и здоровья.



Поэтому я думаю, что в этом матче не стоит ожидать феерии. Англия за весь турнир пропустила один-единственный гол. Италия очень долго не пропускала, пока шла к этому самому достижению.



И те и другие делают серьёзную ставку на оборону. Поэтому я предлагаю сделать две ставки. Во-первых, ничья в основное время. Во-вторых, ничья в основное время с точным счётом 0:0. Коэффициент очень хороший».