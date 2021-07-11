Италия — Англия: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы по футболу 11 июля

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Европы Италия — Англия.



Ставка: итоговая победа Италии за 2.05.

«Сборные Англии и Италии сразятся 11 июля в финале.



Итальянцы прошли весь турнир без поражений и заслужили место в финале. В группе они не пропускали, а в плей-офф смогли сломить сопротивление Австрии (2:1, ДВ), Бельгии (2:1) и Испании (2:1, П). Этого получилось добиться за счет сбалансированной игры в обороне и нападении.



На мой взгляд, итальянская команда на хорошем счету сейчас и способна завоевать чемпионский титул. Она проходила весьма сильных противников, так что решающий шаг сделать им по силам.



Англичане оказались прекрасно готовы к данному форуму и тоже показали практически стопроцентный результат. До полуфинала они вовсе не пропускали, хотя в соперниках были Украина (4:0) и Германия (2:0). В прошлой же игре пришлось очень сложно с Данией (2:1, ДВ), и победу принё только пенальти.



Думаю, что «львы» на своей территории покажут весь свой арсенал и постараются поднять трофей над головой. Тем не менее сетка у них была гораздо проще и сложно реально оценить их уровень относительно «голубой лагуны». Я считаю, что на контратаках итальянцы возьмут победу».