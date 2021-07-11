Италия — Англия: прогноз Виктора Гусева на финал Евро-2020 в Лондоне

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.17.

«Италия на день раньше провела свой полуфинал. Они имеют на день больше в запасе на отдых. Это преимущество. Напомню, итальянцы не попали к нам на чемпионат мира 2018 года. У Манчини был не лучший отрезок в «Зените». Но затем они сошлись. У Манчини теперь команда, которая атакует и ведёт игру. Хотя надо сказать, что в полуфинале с испанцами итальянцы по владению проиграли — 35% на 65%.



Но это не самое важное. Мы видим уверенность Италии. Уверенность Кьеллини даже в критических ситуациях. Мы видим нервы Жоржиньо, который хладнокровно реализует решающий пенальти. Очень надёжен Доннарумма. В нападении у Италии нет звёзд, но там целая россыпь звёздочек. Они дополняют друг друга, и их много у Манчини на этом чемпионате.



Италия одержала на турнире четыре победы. Обыграли сильнейшую команду мирового рейтинга, съели Лукаку, сдержали Де Брёйне и победили Бельгию. Были ещё две ничьи в основное время, которые затем превратились в победы. На групповом этапе итальянцы вообще ни разу не пропустили.



Англия была сенсацией чемпионата мира в России. Молодая команда, на которую никто не ставил, дошла до полуфинала. Сейчас у них другая ситуация. Теперь они в роли основных претендентов. У Саутгейта полно звёзд. Он может менять и ротировать состав. Великолепен Кейн. Можно много говорить о том пенальти на Стерлинге, которого, на мой взгляд, не было.

Однако Стерлинг хорош и может оббежать любого соперника. Великолепен и в обороне, и в атаке Люк Шоу. О центральных защитниках и говорить нечего. Всего один мяч пропустили англичане. Россыпь молодых талантов от Маунта до Фодена.



Хочу подчеркнуть огневую мощь обеих команд. Говоря о прекрасных вратарях команд, подчеркну, что Пикфорд нервничает в определённых моментах. Не без мелких ошибок играет и Доннарумма. С 2012 года в личных встречах обязательно забивали обе команды. Поэтому ставлю на обе забьют».