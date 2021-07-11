Италия — Англия: прогноз Сергея Кривохарченко на финал Евро-2020

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на финал Евро-2020 Италия — Англия.
Ставка: ничья в первом тайме за 1.95.
«Многим англичане кажутся фаворитами этой встречи. Мне, честно говоря, кажется, что не всё так просто. Хотя сборная Италии не без труда вышла в финал. Испания играла лучше. С другой стороны, Италия показала себя командой куражной, которая умеет создавать моменты и пользоваться ими, даже если очень сложно.
Англия же снова сыграет на «Уэмбли». Англичане доказали, что у них очень рациональная команда. Она такая рациональная, что футболисты готовы нырять в чужой штрафной. Не самый приятный момент. Однако именно так играют команды, которые берут титулы. Португалия на прошлом Евро и Франция на чемпионате мира были очень рациональными.
Мне кажется, что голов в первом тайме будет не слишком много. Едва ли соперники сразу полетят в атаку. Думаю, что они будут осторожны, а основные события развернутся во второй половине встречи. Поэтому ставлю на ничью в первом тайме».
- 11 июля 2021
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