Эксперты: Россия не сыграет на ЧМ-2022

Сборная России на минувшей неделе лишилась тренера: Станислав Черчесов покинул свой пост. Теперь руководство РФС ведёт переговоры со списком потенциальных кандидатов. При этом уже в сентябре нашу сборную ждут очередные отборочные матчи к ЧМ-2022. И пока аналитики считают, что Россия в Катар не поедет.



Поставить на то, что сборная России сможет отобраться на ЧМ-2022, можно за 2.75, это примерно 35% вероятности. При этом поставить на то, что Россия не сыграет на мундиале, можно с коэффициентом 1.45. Это 65% вероятности.



После трёх туров сборная России занимает 2-е место в своей отборочной группе, набрав 6 очков. Столько же у Хорватии, но у этой команды лучше разница мячей. 5 очков в своём активе имеет сборная Словакии.