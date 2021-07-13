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Эксперты: Россия не сыграет на ЧМ-2022

Эксперты: Россия не сыграет на ЧМ-2022
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Сборная России на минувшей неделе лишилась тренера: Станислав Черчесов покинул свой пост. Теперь руководство РФС ведёт переговоры со списком потенциальных кандидатов. При этом уже в сентябре нашу сборную ждут очередные отборочные матчи к ЧМ-2022. И пока аналитики считают, что Россия в Катар не поедет.

Поставить на то, что сборная России сможет отобраться на ЧМ-2022, можно за 2.75, это примерно 35% вероятности. При этом поставить на то, что Россия не сыграет на мундиале, можно с коэффициентом 1.45. Это 65% вероятности.

После трёх туров сборная России занимает 2-е место в своей отборочной группе, набрав 6 очков. Столько же у Хорватии, но у этой команды лучше разница мячей. 5 очков в своём активе имеет сборная Словакии.

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