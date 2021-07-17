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«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч за Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч за Суперкубок России
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: «Зенит» победит за 1.70.

«Петербуржцы оказались сильнейшими в предыдущем розыгрыше РПЛ. В товарищеских встречах они тоже пока не знают поражений, даже переиграли «Карлсруэ» со счётом 3:1. Кроме того, пришлось расстаться с основным голкипером Андреем Луневым. Юрия Жиркова также не будет.

На мой взгляд, несмотря на кадровые потери, сине-бело-голубые по-прежнему сильнее оппонента. У команды достаточно крепкий состав, способный бороться за защиту титула. В том числе они являются фаворитами и сегодня.

Железнодорожники кажутся отличной кубковой командой и не раз это доказывали в последние годы. Оборонительные редуты сильно пострадали в межсезонье — ушёл молодой талант Максим Мухин, выжигающий всё в центре поля, завершил карьеру Ведран Чорлука.

По моему мнению, москвичам будет сложно перестроиться и взять трофей, пусть и много коллектив не пропустит. Скорее всего, он постарается залатать дыры в обороне и совсем потеряет в нападении».

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