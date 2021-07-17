«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч за Суперкубок России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Локомотив».
Ставка: «Зенит» победит за 1.70.
«Петербуржцы оказались сильнейшими в предыдущем розыгрыше РПЛ. В товарищеских встречах они тоже пока не знают поражений, даже переиграли «Карлсруэ» со счётом 3:1. Кроме того, пришлось расстаться с основным голкипером Андреем Луневым. Юрия Жиркова также не будет.
На мой взгляд, несмотря на кадровые потери, сине-бело-голубые по-прежнему сильнее оппонента. У команды достаточно крепкий состав, способный бороться за защиту титула. В том числе они являются фаворитами и сегодня.
Железнодорожники кажутся отличной кубковой командой и не раз это доказывали в последние годы. Оборонительные редуты сильно пострадали в межсезонье — ушёл молодой талант Максим Мухин, выжигающий всё в центре поля, завершил карьеру Ведран Чорлука.
По моему мнению, москвичам будет сложно перестроиться и взять трофей, пусть и много коллектив не пропустит. Скорее всего, он постарается залатать дыры в обороне и совсем потеряет в нападении».
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