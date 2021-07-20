Эксперты назвали шансы Даниила Медведева выиграть Олимпиаду-2020

24 июля в Токио стартует теннисный турнир Олимпиады-2020. В числе главных фаворитов — вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев. Букмекеры оценивают его шансы коэффициентом 5.50, это примерно 18% вероятности.



Главный фаворит — Новак Джокович. Серб уже выиграл в этом сезоне три мейджора и рвётся к очередной победе. Поставить на его успех можно с коэффициентом 2.25 (примерно 44% вероятности). Шансы Стефаноса Циципаса из Греции оценили коэффициентом 4.50.



Кроме того, можно сделать ставку на победу на Олимпиаде Андрея Рублёва за 15.00. Вероятность триумфа Аслана Карацева оценивают коэффициентом 21.00. А вот в Карена Хачанова эксперты не верят, сделать ставку на его успех можно с коэффициентом 100.00.