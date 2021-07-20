«Кауно Жальгирис» — «Нью-Сейнтс»: прогноз Олега Кравчука на матч отбора Лиги конференций

Профессиональный гандикаппер Олег Кравчук дал прогноз на матч квалификации Лиги конференций «Кауно Жальгирис» — «Нью-Сейнтс».



Ставка: победа «Кауно Жальгирис» за 2.40.



«Мне кажется, литовская команда выиграет. Да, конечно, эта команда даже в Литве не самая сильная, но в целом всё же оцениваю уровень чемпионата Литвы повыше, чем чемпионата Уэльса. «Нью-Сейнтс» прошли североирландский «Гленторан» по сумме двух игр, хотя по статистике ударов были даже заметно хуже. Возможно, где-то им больше повезло, да и «Гленторан» — слабенькая команда. В целом за годы моих наблюдений и ставок клубы из Уэльса редко проходят дальше самых первых стадий. Да, по сути, и не проходят, не припомню, что они в какие-то групповые этапы пробивались или были близки к ним.



Литовские клубы тоже не помню, чтобы до групп добирались, но в целом на самых первых стадиях они неплохи. Их уже выбивают на 3-4-й стадиях перед группами команды из более рейтинговых чемпионатов. «Жальгирис» прошёл клуб из Гибралтара не то чтобы очень уверенно, но дома 2:0 выиграли.



Думаю, надо пробовать победу хозяев, коэффициент хороший. Уж дома, мне кажется, смогут они выиграть хотя бы с минимальным счётом. Эта команда для «Жальгириса» проходная», — сказал Кравчук.