«Легия» — «Флора»: прогноз Владимира Сирина на игру отбора Лиги чемпионов

Профессиональный каппер Владимир Сирин дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Легия» — «Флора».



Ставка: победа «Легии» с форой (-1.5) за 1.81.



«Многочисленные фанаты «Легии» наверняка были рады, когда жребий определил в соперники их любимому клубу скромную эстонскую «Флору». Прибалтийские команды никогда не преподносили в еврокубках больших сюрпризов, а сейчас даже 13-кратному чемпиону Эстонии не так-то просто с финансовой точки зрения удержаться на плаву. Эстонский футбол не является постоянной кузницей кадров для других более статусных и богатых чемпионатов, из-за этого кризис ударил по эстонскому футболу очень болезненно. Сейчас в составе «Флоры» практически нет легионеров, что много говорит о состоянии футбола в этой стране. «Флора» ни разу не попадала в групповую стадию еврокубков, вообще крайне редко одерживая победы на международной арене. На стадии 1/8 квалификации «Флоре» удалось пройти мальтийский «Хибернианс», клуб, определённо не сопоставимый по своему уровню с «Легией».



«Легия» уже второй год подряд удерживает за собой право именоваться сильнейшей командой Польши, но в прошлом году им сильно не повезло в еврокубках, из-за пандемии до определённого раунда квалификации оппоненты выясняли отношения в одноматчевом формате и в итоге поляки сначала уступили кипрской «Омонии» в Лиге чемпионов, а потом «Карабаху» уже в рамках Лиги Европы. Но стоит оговориться, что и «Омония», и «Карабах» – намного сильнее «Флоры», куда богаче и лучше укомплектованы, в том числе и многочисленными иностранцами.



Этот сезон «Легия» начала с уверенного прохода крепкого норвежского «Буде/Глимта», дома поляки победили со счётом 2:0, а на выезде — 3:2. В составе «Легии» есть имена, знакомые среднестатистическому болельщику, не следящему за чемпионатом Польши. Это и Артур Енджейчик, некогда защищавший цвета «Краснодара», и вратарь Артур Боруц, который долгие годы был вратарём таких крепких команд АПЛ, как «Саутгемптон» и «Борнмут». Есть и менее известные российским болельщикам игроки с хорошей школой: воспитанник «Спортинга» Андре Мартинш, проведший несколько неплохих сезонов за «АЗ Алкмар» Маттиас Йоханссон. К тому же, «Легии» необходимо уверенно побеждать, чтобы реабилитироваться перед своими болельщиками за недавнее поражение в Суперкубке страны от «Ракува», — сказал Сирин.