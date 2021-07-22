Олимпиада-2020: прогноз Артура Петросьяна на победителя футбольного турнира

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на победителя Олимпиады-2020 по футболу.



Ставка: победа Испании за 3.00.



«Говорим о футбольном мужском турнире на Олимпиаде, которая скоро стартует в Японии.



За перипетиями на Евро мы немножко забыли уследить за всеми новостями, которые там происходят. Тем временем все команды на днях опубликовали заявки, поэтому можно уже сделать какие-то выводы и чем-то вкусным воспользоваться, пока коэффициенты не начали падать.



Мне кажется, что главным фаворитом является сборная Испании. Причин несколько. Во-первых, состав — самый мощный, самый сыгранный. Тренер Луис де ла Фуэнте практически с тем же составом выиграл в 2019 году чемпионат Европы U19, поэтому с «химией» в этой команде всё в порядке. Если не ошибаюсь, то сразу шесть человек из взрослой сборной Испании, которая только что играла на Евро, поедут в Японию. Мне кажется, что эта команда набирала по ходу турнира, поэтому у этих игроков некоторое состояние невыполненной работы. Мне кажется, что все будут гореть желанием выиграть золото Олимпиады. Педри, Ольмо, Оярсабаль, Симон, Себальос — команда подобралась очень боеспособная.



Также дам маленький экспрессик на исход группового этапа. Как мне кажется, есть валуй в том, чтобы поставить на победы в своих группах сборных Испании и Бразилии. Если кто-то из них займёт не первое место, то они попадут друг на друга в четвертьфинале. Если Испания вдруг не выиграет Олимпиаду, то бразильцы это сделать будут обязаны», — сказал Петросьян.