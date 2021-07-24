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«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Ширко на матч 1-го тура РПЛ

«Химки» — «Зенит»: прогноз Александра Ширко на матч 1-го тура РПЛ
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Известный в прошлом футболист Александр Ширко дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».

Ставка: гол Дзюбы за 1.80, победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.12.

«При всем моём большом уважении к подмосковной команде явным фаворитом в данной паре является действующий чемпион страны. И я даже не знаю, какое везение должно произойти для химчан, чтобы «Зенит» не увёз три очка.

У команды Семака в обойме остался Азмун, нет травм у тех, кто предполагается в качестве игроков основного состава. Да, конечно, нет приобретений, но чемпион на то и чемпион, что с этим составом он является лучшим. И финал Суперкубка наглядно показал, что «Зенит» — главный фаворит турнира.

Потеряли Лунёва, но есть Михаил Кержаков. А так по всем линиям неоспоримое превосходство у чемпиона.

Что может быть в пользу хозяев? Активная, бегущая, интересная линия нападения. Интересный новичок Сабович. Но очень много ошибок, и особенно у своей штрафной. 1:5 от «Спартака» в предсезонном турнире — как наглядное пособие.

Конечно, прошедший турнир и игра чемпионата — это разные вещи. Но «Химки» и «Зенит», на мой взгляд, — сейчас это разные футбольные планеты. Я верю, что ребята Игоря Черевченко сыграют достойно в этом сезоне.

Но не верю, что «Химки» смогут сейчас отобрать очки у подопечных Сергея Семака. Разгрома наверняка не будет, но «Зенит» — однозначный фаворит».

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