«Ростов» — «Динамо»: прогноз Ильи Казакова на матч 1-го тура чемпионата России

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Ростов» — «Динамо».



Ставка: обе забьют за 1.99.



«Конечно, будем отталкиваться от контрольных матчей в межсезонье, трансферов, какая информация поступает со сборов. Мы видим, что «Динамо» пока далеко от производства голов на постоянной основе. Ну и «Ростов» в июле играет ещё не очень уверенно в контрольных встречах. Хотя мы видим, что, когда надо, команда забивает очень и очень важные голы.



Если верить прессе и обзорам, я думаю, что соперники, которые в прошлом сезоне финишировали рядом друг с другом, должны в этом матче наиграть на несколько результатов. Я думаю, что встреча не закончится вничью. Но ставку на это делать не буду, да и коэффициент найти непросто.



В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Думаю, что в предстоящей игре мы увидим минимум по голу в исполнении каждой из команд. То есть я предлагаю взять ставку «обе забьют». Оборона — не лучшая сторона «Ростова». Ну и защита «Динамо» тоже не эталонная.



Я бы не рискнул ставить на победителя и ограничился ставкой «обе забьют», — сказал Казаков.