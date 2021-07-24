«Локомотив» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ 24.07.2021

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.71.

«Железнодорожники в подготовительных матчах выглядели бодро и демонстрировал стабильные хорошие результаты. В прошлом году не получилось завоевать путёвку в Лигу чемпионов, однако групповая стадия Лиги Европы обеспечена. Команда рассталась с рядом лидеров: Чорлукой, Игнатьевым и Мухиным.



С большой долей вероятности москвичи заработают победу с Тулой. Поражение от «Зенита» (0:3), конечно, неприятно, но команду вряд ли это надломит, учитывая высокие амбиции дружины Николича.



«Пушкари» не смогли поразить ворота только пльзенской «Виктории» (0:1), пусть и проиграли почти все встречи. Они провели слабый сезон и едва спаслись от прямого вылета в ФНЛ, помогла отмена стыковых матчей. Защитники Роберт Бауэр и Максим Беляев покинули коллектив.



Думаю, что тулякам придётся сложно на выезде. Сейчас они не в лучшем состоянии, тем более железнодорожники на своём поле всегда играли очень сильно».