«Урал» — «Краснодар»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата России

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.92.

«Краснодар» приезжает в гости к «Уралу» в первом туре нового сезона РПЛ. «Быки» провалили прошлый розыгрыш чемпионата. Несмотря на определённый успех в еврокубках, они застряли в середине таблицы РПЛ, откуда не смогли выбраться. Также был отправлен в отставку главный тренер «Краснодара» прямо по ходу сезона.



«Быки» свежими вступают в новый сезон. Можно сказать, что только сейчас мы полноценно увидим первые результаты работы Виктора Гончаренко. Потому что в прошлом сезоне он работал только с тем, что ему дали. Сейчас у специалиста была возможность самому поработать с игроками.



«Уралу» будет не так просто в этой игре. Обновлённый «Краснодар» представляет большую опасность. Хотя команда из Екатеринбурга в прошлом сезоне зарекомендовала себя как очень крепкий коллектив. «Урал» является «середняком» РПЛ, который при прочих равных может и на что-то большее претендовать.



Наверное, «Урал» в прошлом сезоне занял то место, которое заслуживал. «Краснодар» тоже располагался ниже середины по делу. Так что оба клуба сейчас хотят мощно стартовать, сразу заработав три очка.



Новый сезон. Интересно посмотреть, кто и как подготовился, какие перемены произошли у команд. При всей своей закрытости «Урал» хорошо умеет играть в атакующий футбол. Считаю, что в этой встрече соперники будут играть открыто. Ставлю на тотал голов в этом матче больше 2.5».