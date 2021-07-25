«Крылья Советов» — «Ахмат»: смотреть онлайн, прямой эфир, по какому каналу покажут

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60, а успех грозненцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.20.



Букмекеры не уверены, что матч первого тура РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.145. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.