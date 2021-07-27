Бразилия — Доминиканская Республика: прогноз Александра Аксёнова на матч ОИ-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу Бразилия — Доминиканская Республика.



Ставка: победа Бразилии 3:0 за 1.79.



«Бразилия — Доминиканская Республика — ещё один матч олимпийского женского турнира, в котором есть очевидный фаворит. Конечно же, это бразильянки, которые в Токио попытаются вернуть себе титул олимпийских чемпионок. В первом туре эта команда не заметила Корею, разгромив соперника со счётом 3:0. И, если смотреть на статистику, становится очевидно, что в полной мере потенциал пока не раскрыт. Например, Фе Гарай оказалась самой результативной, набрала 17 очков, а вот Тандара, а это — главный бомбардир, была в тени — 10 очков. Впрочем, сила Бразилии — в командной игре, в чистоте элементов и предельной уверенности в себе, чем, конечно же, Доминикана похвастаться не может.



Кстати, Доминиканская Республика очень неплохо выступила в Лиге наций, была значительно выше сборной России, но Бразилии в том турнире уступила без каких-либо шансов — 0:3. Думается, что повторение подобного результата вполне возможно. На это, пожалуй, я и поставлю.



Таким образом, мой прогноз на этот матч — победа Бразилии со счётом 3:0», — сказал Аксёнов.