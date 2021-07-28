Бразилия – Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольного турнира ОИ-2020

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч олимпийского турнира по волейболу Бразилия – Россия.



Ставка: Леал — Михайлов: Ф2 (-2.5) за 1.73.



«Продолжаем говорить об олимпийском волейболе. На повестке у нас матч с приставкой «супер». Это вообще классика мирового волейбола. Россия сыграет против Бразилии. Вы помните, что в 2012 году был финал между этими сборными, драма и победа России. На протяжении долгих лет встреча бразильцев и русских парней — это всегда интрига, особый нерв, эмоции.



Кстати, в недавней Лиге наций наша команда выиграла со счётом 3:0, но тогда этот матч не имел никакого турнирного значения. Все равно казалось, что это важно. Перед Олимпиадой такая победа была важным пунктом для уверенности. Не знаю, как это повлияет, но это неплохо, что совсем недавно Бразилию обыгрывали.



Россия смотрится очень хорошо. Обыграла американцев, которые до этого хлопнули Францию со счетом 3:0. Обыграла США, показав очень хороший уровень игры. Бразильцы в прошлом матче мучились с Аргентиной. Могли проиграть, но только успешная пятая партия спасла. Опять же, когда мы говорим о Бразилии, то мотивационный момент очень важен.



Одно дело так сыграть с Аргентиной, а другое — выйти на матч против наших парней. Здесь бразильцы будут максимально мотивированы. Предсказать исход — это архисложная задача. Я бы склонился в сторону игроков и личной статистики



Вот, предлагают сравнить Леала, доигровщика и нашего диагонального Максима Михайлова. Леал — это не самый результативный игрок сборной Бразилии. Есть еще Лукарелли, есть Уоллес, диагональный. Что касается Михайлова, то это главный забойщик, главная ударная сила сборной России.



Думаю, что в этом споре Леала и Михайлова второй наберет очков больше, и поставлю на Михайлова с форой (-2,5). Это вполне себе реальный расклад», — сказал Аксенов.