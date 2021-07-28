«Црвена Звезда» — «Кайрат»: прогноз Алексея Смирнова на встречу квалификации ЛЧ

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 1/4 финала квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Црвена Звезда» — «Кайрат».



Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1) за 1.72.



«В первом матче сербская команда оступилась, потеряв концентрацию незадолго до окончания встречи. Алматинцы этим воспользовались и добились победы за счёт гола на 79-й минуте – 2:1. Похоже, «Црвена» была согласна на ничью перед ответной битвой, но что-то пошло не так.



Гости приедут в Белград с преимуществом, но от этого уровень сложности для них только увеличивается. Предельно ясно, что в гостях красно-белые действовали в режиме экономии энергии. Теперь же они в том положении, когда нужно отдать все силы ради победы. Если в прошлый раз соперники демонстрировали равную игру, то во второй встрече стоит ожидать доминирования хозяев поля.



Фаворит этого противостояния может не только забрать мяч себе, но и включать те скорости, которые непривычны для оппонентов. Я считаю, что коктейль из характера и возможностей подопечных Деяна Станковича позволит им разгромить своего противника», — сказал Смирнов.