Пабло Карреньо-Буста – Даниил Медведев: ставка Надежды Петровой на матч 1/4 финала ОИ-2020

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Олимпиады Пабло Карреньо-Буста – Даниил Медведев.
Ставка: ТБ 20.5 за 1.68.
«30-летний испанец Пабло Карреньо-Буста (11-я ракетка мира) – соперник нашего Даниила Медведева по четвертьфиналу. Медведев на пять лет младше, Даня – второй сеяный на турнире, вторая ракетка мира. У обоих теннисистов по два титула.
По личным встречам 3-1 ведет Медведев. Единственный раз испанец одолел Медведева на харде, на турнире в Индиан Уэллсе. Было это в 2018 году. Олимпиада тоже проводится на харде, так что поединок будет очень непростым. Испанец — неприятный соперник, очень цепкий. Вообще испанцы очень неплохо играют на этом покрытии. Карреньо-Буста прошел хорвата Марина Чилича в трех сетах, что уже говорит о многом. По сути, это был его единственный сложный поединок на турнире, остальных он проходил в двух сетах. Медведев тоже провел один трехсетовый матч против итальянца Фоньини, а два остальных поединка выигрывал в двух сетах.
Надеюсь, что Даня успел восстановиться. Предстоит трудный, напряженный, длительный, я бы сказала, «бешеный» матч. Если Медведев сыграет предельно грамотно, то он должен пройти испанца. Даниил — наша надежда на медаль. Буду болеть за него, верю в него. Выбираю ставку на тотал больше 20,5», — сказала Петрова.
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