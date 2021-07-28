Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста. Прогноз: вперёд к российскому полуфиналу в Токио!

29 июля Даниил Медведев и Пабло Карреньо-Буста сыграют в матче ¼ финала олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 05:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.25. На успех Карреньо-Бусты можно поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста 29 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 2.51.

Анализ матча Олимпиады в Токио Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста (29.07.2021)

Теннисный олимпийский турнир в Токио не то что идёт полным ходом, а близится к своей развязке. Уже в четверг состоятся четвертьфиналы. Особенно приятно, что сразу в двух из них сыграют представители России — столь далеко забрались Даниил Медведев и Карен Хачанов. Андрей Рублёв и Аслан Карацев порыв соотечественников не поддержали.

Одним из самых интересных матчей 1/4 финала станет встреча Медведева с теннисистом из Испании Пабло Карреньо-Бустой. Спортсмены прекрасно знакомы — друг с другом они играли четыре раза. В трёх случаях побеждал россиянин, ещё один матч отошёл испанцу. Если говорить о хардовом покрытии, тут счёт 2-1 в пользу Даниила.

Последняя встреча Даниила и Пабло случилась совсем недавно — месяц назад россиянин обыграл испанца в полуфинале травяных соревнований на Мальорке (3:6, 6:3, 6:2). Этот матч стал единственным не на харде и единственным, в котором теннисисты обменялись сетами. В других случаях счета были исключительно 2-0.

В стартовом раунде олимпийского теннисного турнира Карреньо-Буста обыграл представителя США Тенниса Сандгрена, во втором круге оказался сильнее Марина Чилича из Хорватии, а в третьем одолел немца Доминика Кёпфера. По пути к четвертьфиналу испанец проиграл лишь одну партию (Чиличу) и, вероятно, в Токио чувствует себя достаточно уверенно.

Совсем другое дело — результаты Карреньо-Бусты на харде в целом за 2021 год. До старта Олимпиады статистика на данном покрытии была более чем неутешительной — 2-4. Единственное, чем мог похвастаться Пабло, — выход в третий круг Australian Open. А было это полгода назад.

Медведев же в первом круге без особых проблем расправился с казахстанцем Александром Бубликом — 6:4, 7:6 (8). Во втором раунде была ещё более простая победа — 6:2, 6:1 над Сумитом Нагалом из Индии, в третьем — 6:2, 3:6, 6:2 с Фабио Фоньини. Вполне себе схожие с Карреньо-Бустой по уровню соперники и схожие результаты — всего один проигранный сет в трёх матчах.

Даниил перед стартом турнира был вторым в списке фаворитов у букмекеров. И сейчас находится на расстоянии вытянутой руки от медалей. Напомним, даже выход в полуфинал и последующее поражение в нём гарантирует матч за третье место, в котором можно завоевать бронзу.

Медведев не раз говорил, что очень хочет завоевать олимпийскую медаль для России, и вряд ли он расслабится в самый важный момент. Первая ракетка России имеет на данный момент всего три хардовых поражения в сезоне при 18 победах. Статистика, вне всяких сомнений, мощнейшая.

На Открытом чемпионате Австралии он играл в финале (0-3 от Джоковича), а на соревнованиях в Марселе (хард) и на Мальорке (трава) завоевал трофеи. Неудивительно, что сейчас Даниил идёт у букмекеров явным фаворитом четвертьфинала. Главный вопрос — жара в Токио. Из-за неё в битве с Фоньини второй ракетке мира была особенно тяжко.

Медведев и Карреньо-Буста редко играют матчи из трёх сетов. В этот тренд входят как очные встречи, так и выступление в Токио. Коэффициент на тотал меньше по партиям нас не особо устраивает, а значит, нужно выбирать победу одного из теннисистов со счётом 2-0. Выбор прост — конечно же, это будет россиянин.

Ставки на матч турнира в Токио Даниил Медведев — Пабло Карреньо-Буста 29 июля 2021 года

К четвертьфиналу олимпийского турнира стало очевидно, что Даниил полностью адаптировался к кортам. Его атаки остры, а игра в защите стабильна. В таких условиях Карреньо-Бусте будет очень сложно взять даже одну партию. А веди если свой матч выиграет не только Медведев, но и Карен Хачанов, путёвку в финал Олимпиады они разыграют между собой. Такое событие будет знаковым для всего российского тенниса.

Ставка: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.77.