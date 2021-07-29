ОИ-2020. Легкая атлетика: прогноз Александра Вишневского на 110 м с барьерами

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на дистанцию 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио.



Ставка: победа Сергея Шубенкова за 8.70.



«Начнём с Сергея Шубенкова, который интересует всех в первую очередь. В забеге на 110 метров с барьерами главный фаворит – это американец Грант Холлоуэй. Недавно он показал мировой рекорд на дистанции 60 метров с барьерами, а на 110 метрах ему не хватило всего 0,01 секунды, чтобы повторить мировой рекорд. Американец в отличной форме, и обойти его будет сложно.



Коэффициенты все это подтверждают. Кеф на победу Холлоуэя всего 1,47. Дальше идут три спортсмена с коэффициентом 8,70, и один из них Сергей Шубенков. Рискну поставить на Шубенкова. С коэффициентом 8,70 эта ставка валуйная. Если бы там было 4 или 5, то я бы не ставил. Но когда такой большой коэффициент, зная какой Сергей опытный спортсмен и как он может подводиться к важным соревнованиям, то мне кажется, что можно рискнуть и поверить в Шубенкова.



Сразу отмечу, что во всех ведущих букмекерских конторах я нашёл ставку только на победителя забега. Нигде пока нет ставок на топ-3, к примеру, или на смол-маркет, где можно выбрать время. Меня это очень разочаровало, так как нельзя поставить на конкретное время или высоту. Если бы такое было, то я бы просто поставил на то, что Шубенков хорошо выступит, несмотря на то что Холлоуэй в прекрасной форме. Может быть, позже появится такое в линиях, но я бы поставил на то, что Шубенков возьмёт медаль», — сказал Вишневский.