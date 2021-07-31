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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России по футболу

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России по футболу
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Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: обе забьют за 1.78.

«ЦСКА сейчас выглядит как новый проект, у которого есть кадровый, игровой и финансовый потенциал, но как он будет реализован не имеющим серьёзного тренерского опыта Алексеем Березуцким — пока большой вопрос.

«Локо» молодеет составом и укрепляется дорогостоящими европейскими кадрами менеджеров, которые за вложенные миллионы обещают для клуба очень много чего, а главное — светлого будущего.

В дерби очень часто эмоции берут верх над футбольным разумом, и побеждают прагматизм, тренерские тактические задумки и ловушки. Обе команды остро нуждаются в поддержке общественного мнения, им необходима вера болельщиков в правильность выбранного пути развития, тех шагов, что уже предприняты высшим клубным руководством. В такой ситуации хорошая игра в атаке, голы — лучшее подтверждение своих намерений на новый сезон».

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