ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Владислава Батурина на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Владислав Батурин дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: обе забьют за 1.78.
«ЦСКА сейчас выглядит как новый проект, у которого есть кадровый, игровой и финансовый потенциал, но как он будет реализован не имеющим серьёзного тренерского опыта Алексеем Березуцким — пока большой вопрос.
«Локо» молодеет составом и укрепляется дорогостоящими европейскими кадрами менеджеров, которые за вложенные миллионы обещают для клуба очень много чего, а главное — светлого будущего.
В дерби очень часто эмоции берут верх над футбольным разумом, и побеждают прагматизм, тренерские тактические задумки и ловушки. Обе команды остро нуждаются в поддержке общественного мнения, им необходима вера болельщиков в правильность выбранного пути развития, тех шагов, что уже предприняты высшим клубным руководством. В такой ситуации хорошая игра в атаке, голы — лучшее подтверждение своих намерений на новый сезон».
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