Испания — Кот-д’Ивуар: прогноз Александра Вишневского на матч 1/4 финала Олимпиады

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/4 финала футбольного турнира Олимпиады в Токио Испания – Кот-д’Ивуар.



Ставка: победа Испании в 1-2 мяча за 1.95.



«На футбольном турнире Олимпиады сборная Испании оказалась единственной европейской командой, пробившейся в плей-офф. Все остальные европейские сборные – Франция, Румыния и Германия – ограничились третьим местом в своих группах и не смогли выйти в четвертьфинал. В частности, сборная Германии уступила второе место сборной Кот-д’Ивуара, не сумев обыграть её в очном матче в последнем туре (1:1).



Ранее ивуарийцы смогли отнять очки и у сборной Бразилии (0:0), а начали турнир они с победы над сборной Саудовской Аравии (2:1). Мне кажется, свой условный лимит сенсаций Кот-д’Ивуар уже исчерпал. Едва ли африканская сборная сможет не уступить сразу трём явным претендентам на олимпийское золото. Двух неожиданностей вполне достаточно, пора бы сборной Кот-д’Ивуара отправиться домой с уже заработанными почётом и уважением.



Сборная Испании – явный фаворит олимпийского футбольного турнира, особенно после вылета Франции, Германии и Аргентины. Разве что сборная Бразилии выглядит достойным соперником для испанской команды. Коэффициент на то, что Испания пройдёт Кот-д’Ивуар, весьма мал – 1,21. Тут можно рассмотреть ставку на чистую победу испанцев за 1,52. Но учитывая, что матч ранний и играть придётся в довольно жаркую погоду – 26 градусов, мне нравится идея предположить, что голов будет не слишком много.



Думаю, наиболее вероятный итог матча – это победа испанцев всё же в основное время, но не с крупным счётом. Коэффициент на победу сборной Испании с разницей ровно в один-два мяча – 1,95, и именно эту ставку я и выберу», — сказал Вишневский.