«Уфа» — «Динамо»: ставка Александра Мостового с коэффициентом 2.90 на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо».
Ставка: победа «Динамо» и тотал больше 1.5 гола за 2.90.
«За 30 туров минувшего сезона «Уфа» не смогла выполнить обещания вступить в борьбу за место в еврокубках, но тем не менее сохранила прописку в элитном первенстве. Команда добыла шесть побед и семь мирных исходов, что принесло 25 очков.
«Динамо» так и не смогло оправдать надежды болельщиков и руководства. За сезон столичные добыли 15 побед и пять ничьих. В итоге 50 очков и седьмое место, которое не принесло шанса сыграть в еврокубках.
Ещё на старте минувшего первенства я говорил об отсутствии опыта у динамовской молодёжи, но прошёл год, и пора бы уже показать свой класс.
Я считаю, что динамовцы неплохо смотрелись в матче с «Ростовом», где молодёжь сыграла очень здорово. «Уфа» не должна была проигрывать ЦСКА – я считаю, что команда не заслуживала этого.
В этой игре я отдам предпочтение столичному коллективу, но легкой победы не будет».
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