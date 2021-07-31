ЦСКА — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча 31 июля, когда начало, где смотреть

31 июля состоится матч второго тура чемпионата России ЦСКА — «Локомотив». Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.22. А ставки на ничью принимаются за 3.60.
Букмекеры не уверены, что матч второго тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.81, на пенальти — за 2.35, на удаление — за 3.05.
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