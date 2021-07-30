ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата России по футболу

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2021/2022 ЦСКА — «Локомотив».



Ставка: ничья за 3.40.

«Мне кажется, что вероятность ничьей в этом матче очень велика. Коэффициент на такое событие составляет 3.40. На мой взгляд, обе команды испытывают проблемы.



В «Локомотиве» обстановка так себе в связи с тем, что большинство ведущих игроков клуба не то чтобы выставлены на трансфер, но их предлагают другим клубам. Это касается Смолова, Баринова, Живоглядова и других. Думаю, что из-за этого атмосфера в коллективе точно испортилась и в связи с этим могут возникнуть проблемы.



С другой стороны, на примере игры ЦСКА с «Уфой» я не могу сказать, что армейцы находятся в какой-то потрясающей форме. В стартовом туре Алексей Березуцкий дебютировал с победы, но «Уфа» жаловалась на судейство, было и попадание в штангу.



«Уфа» даже больше владела мячом, но ЦСКА на правах хозяев всё же создал больше моментов. В целом не могу сказать, что игра армейцев убедила. Плюс отсутствует главный персонаж Никола Влашич, который сидит на чемоданах и с большой долей вероятности покинет армейский клуб.



Кроме того, ходят слухи, что в ЦСКА продолжаются перестановки. В ЦСКА также не сказать, что совсем плохое настроение, но сотрудники клуба испытывают смешанные чувства. В этой связи очень вероятна ничья.



Когда обе команды не в порядке, они будут стараться не проиграть, избежать болезненного поражения. Думаю, что ничья — это тот исход, который устроит абсолютно всех. Я не думаю, что нас ждёт яркий матч с большим количеством моментов. Думаю, что увидим ничью 0:0 или 1:1. Таков мой прогноз, ваш выбор, как всегда, за вами».