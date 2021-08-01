«Ростов» — «Зенит»: прогноз Виктора Гусева на матч РПЛ 1 августа

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит».
Ставка: «Ростов» не забьёт за 2.20.
«Для меня совершенно неожиданный эффект от того, что Карпин стал тренером сборной. Как это отразится на команде? Думаю, скорее это выразится в некую неразбериху, как мне кажется. Кстати, Семак, который будет на противоположной тренерской скамейке, тоже мог претендовать на место тренера сборной.
Поговорим о потерях. У «Ростова» Норманн под вопросом из-за травмы. У «Зенита» серьёзно травмирован Оздоев, видимо, он надолго выбыл. Барриос слишком поздно вернулся, он пока не готов. Малком уехал на Олимпийские игры.
В предыдущем чемпионате «Ростов» на своём поле проиграл «Зениту» 0:2. В феврале был сыгран матч в Санкт-Петербурге, который закончился вничью 2:2.
Сейчас «Ростов» выглядит не очень. У команды три поражения подряд. Всего один забитый мяч. «Зениту» нужно сейчас набирать очки, потому что потом будет голова забита Лигой чемпионов. Нужно уже становиться на чемпионский курс.
В семи из восьми последних матчей между «Ростовом» и «Зенитом» как минимум одна команда не забивала. Мне кажется, что в этом матче такой командой будет «Ростов». Ставлю на то, что «Ростов» не забьёт».
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