«Ростов» — «Зенит»: кто выиграл, результат матча, какой счёт, кто забил

В Ростове-на-Дону состоялся матч 2-го тура РПЛ. «Ростов» принимал «Зенит». Встреча закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.



Счёт на 30-й минуте открыл полузащитник гостей Александр Ерохин. Уже на 35-й минуте Сердар Азмун удвоил преимущество питерцев, реализовав пенальти. 11-метровый в ворота хозяев был назначен за фол Егора Бабурина. В концовке первого тайма хозяевам удалось отыграть один мяч. В компенсированное время с пенальти отличился форвард ростовчан Николай Комличенко.



Во втором тайме гости вновь увеличили преимущество в счёте. На 75-й минуте забил Вендел, а в концовке Максим Осипенко сократил отставание. Уже в компенсированное время «Зенит» забил вновь, дубль оформил Ерохин.



Ставки на победу «Зенита» принимались с коэффициентом 1.55: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1550 рублей. Успех «Ростова» оценивался в 9.25, ничья — в 4.60.



Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.81, тотал больше 5.5 гола — за 14.0, гол в каждом тайме — за 17.0, «обе забьют» — за 1.93. На победу «Зенита» с форой (-1.5) давали 2.30, на точный счёт 4:2 в пользу сине-бело-голубых — 64.0.