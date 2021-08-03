«Спарта» — «Монако»: прогноз Ровшана Аскерова на встречу квалификации Лиги чемпионов

Игрок интеллектуального телевизионного клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спарта» — «Монако».



Ставка: обе забьют за 1.86.



«Пражская команда в предыдущем раунде продемонстрировала прекрасные волевые качества. С 1:2 в Вене команда сумела в ответной игре сделать 2:0 и пройти дальше. Урок австрийскому улёту и будущим соперникам «Спарты»: с ней нельзя расслабляться. «Монако» не похож на клуб, который не делает выводов из чужих ошибок. Так что, при условии сохранения в команде Бен Йеддера и Фолланда, а также креативного Головина, можно именно бронзового призёра Лиги 1 считать фаворитом этой пары. Тем более что дома чехи закрываться не станут и ловить шанс в контратаках вполне получится. Но и чехи очень забивные. Поэтому поставлю на то, что в первом матче забьют оба», — сказал Аскеров.