Бразилия — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч 1/4 финала ОИ-2020 по волейболу

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/4 финала олимпийского турнира по волейболу у женщин Бразилия — Россия.



Ставка: индивидуальный тотал Арины Федоровцевой меньше 15.5 за 1.85.



«Настроение и эмоции по поводу выступления России менялись по ходу этого турнира. Казалось, что наша команда аутсайдер и ничего не сможет сделать, но перед последним туром на групповой стадии наши девчонки претендовали даже на первое место в квартете. Хотелось, чтобы мы обыграли Турцию, и мы были к этому близки, но в результате поражение в пяти сетах и только четвёртое место. Как следствие – попадание на сильную сборную Бразилии.



Немало сенсаций по ходу этого олимпийского турнира мы наблюдаем. Например, мужская Италия уже вылетела, нет в плей-офф сборной США, в женской сетке уже нет Китая. Может произойти всё, что угодно, но всё-таки бразильянки в этом матче являются ярко выраженными фаворитами. Они стремятся к очередной олимпийской награде, естественно, золотой.



Наша команда крепнет по ходу этого соревнования, но на что она готова замахнуться – это большой вопрос. Но с учётом большого количества сенсаций не буду ставить на исход или на какую-то фору. Углублюсь в статистику игроков. Предположу, что если матч получится не очень длинным, то наша звёздочка Арина Федоровцева не наберёт большого количества очков. В таких матчах надо делать ставку на опыт – Гончарова, Воронкова. Поставлю на то, что будет тотал меньше 15,5 очка у Федоровцевой. Если ошибусь, то буду только рад – пускай наши выигрывают», — сказал Аксёнов.