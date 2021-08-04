Бразилия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч 1/2 финала ОИ-2020 по волейболу

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч 1/2 финала мужского волейбольного турнира на Олимпиаде в Токио Бразилия — Россия.
Ставка: победа России за 2.23.
«Я утром смотрел четвертьфинал, в котором Россия играла против Канады, где мы уверенно победили — 3:0. Никаких проблем у нас не возникло, кроме второго сета, когда счёт качался то туда, то сюда.
Нас ждёт полуфинал с Бразилией. Что я об этом думаю? Мне нравится коэффициент, который дают на победу сборной России. Бразилия считается тотальным фаворитом, но я с этим не соглашусь. Давайте не забывать, что Россия обыграла Бразилию в группе со счётом 3:0 на Олимпиаде.
Я советую рассмотреть коэффициент 2.23 на победу России. Я не буду предрекать, что Россия вынесет бразильцев, это будет матч равных команд. Наши вполне могут победить, но не знаю, как в итоге будет», — сказал Лысенков.
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