«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч за Суперкубок Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Суперкубка Англии сезона-2021/2022 «Лестер» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.95.

«Манчестер Сити» завершил рекордный трансфер Джека Грилиша — 100 млн фунтов, самый дорогой британский игрок. Понятно, что в новом сезоне именно команда Гвардиолы будет главным фаворитом АПЛ — одолжили титул на год «Ливерпулю» и забрали обратно.



«Лестер» — команда боевая и хорошая, и в других условиях в матче за Суперкубок была бы фаворитом, потому что мотивации не занимать. Но перфекционизм Гвардиолы приводит к тому, что «Сити» за любые трофеи бьётся, не отдавая просто так ничего. Здесь исключения не будет.



Мне кажется, что «Сити» в этом матче явный фаворит и должен одерживать победу. Учитывая, что стоит она довольно дорого в букмекерской линии, то думаю, что это практически даром — надо брать!»