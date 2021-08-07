«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Кирилла Дементьева на матч за Суперкубок Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Суперкубка Англии сезона-2021/2022 «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Ман Сити» за 1.95.
«Манчестер Сити» завершил рекордный трансфер Джека Грилиша — 100 млн фунтов, самый дорогой британский игрок. Понятно, что в новом сезоне именно команда Гвардиолы будет главным фаворитом АПЛ — одолжили титул на год «Ливерпулю» и забрали обратно.
«Лестер» — команда боевая и хорошая, и в других условиях в матче за Суперкубок была бы фаворитом, потому что мотивации не занимать. Но перфекционизм Гвардиолы приводит к тому, что «Сити» за любые трофеи бьётся, не отдавая просто так ничего. Здесь исключения не будет.
Мне кажется, что «Сити» в этом матче явный фаворит и должен одерживать победу. Учитывая, что стоит она довольно дорого в букмекерской линии, то думаю, что это практически даром — надо брать!»
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