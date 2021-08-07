«Арсенал» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России по футболу

Экс-капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Крылья Советов» в 3-м туре РПЛ.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.34.
«Команды начали сезон совсем не так, как им хотелось бы. И те и другие уже успели проиграть по два раза, поэтому находятся на дне таблицы. «Арсенал» вообще уже шесть мячей пропустил за два матча. Но не думаю, что из-за этого Тула будет как-то уходить в тень, играть строго от обороны. Нужно выигрывать на своём поле. А в соперниках команда, которая играет сама и даёт играть другим. Нужно только стараться пользоваться теми шансами, которые предоставляют оппоненты.
«Крылья», которые с запасом выиграли ФНЛ в прошлом сезоне, дошли до финала Кубка России, да и вообще оставили приятное впечатление игрой, хотят поскорее набрать первые очки, чтобы командная мораль не упала на самом старте. А иначе после слабого старта придётся подниматься из низов, а это сложно. По игре «Крылья» и сейчас выглядят неплохо, но реализация слабая, при этом им не прощают ошибок сзади. В ФНЛ было проще.
Здесь ожидаю, что каждая из команд сыграет на победу. И те и другие наверняка думают, что им соперник вполне по силам. Поэтому поставлю на «тотал больше 2.5 мяча». Откровенно играть от обороны здесь никто не станет. Уверен в ставке на 7 из 10».
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