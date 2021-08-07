«Спартак» — «Нижний Новгород»: результат матча РПЛ, какой счет, как сыграли, кто выиграл

В матче 3-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Нижнему Новгороду». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



На четвёртой минуте после углового защитник гостей Кирилл Гоцук с близкого расстояния отправил мяч в сетку ворот «Спартака». На 16-й минуте Алексей Козлов удвоил преимущество «Нижнего Новгорода». Прошла передача с фланга на голову Козлова, который остался на дальней штанге без опеки, и пробил мимо вратаря.

На 86-й минуте Эсекьель Понсе отыграл один мяч. Понсе получил мяч на границе штрафной, сместился ближе к центру и пробил низом в дальний угол.

Ставки на победу «Нижнего Новгорода» принимались с коэффициентом 8.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 8200 рублей. Ничья оценивалась в 5.20, а успех «Спартака» — в 1.50.

Тотал больше 2.5 гола шёл за 1.89, а «обе забьют» — за 2.04. На точный счёт 2:1 в пользу нижегородцев давали 25.0.