«Партизан» — «Сочи»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Лиги конференций

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2021/2022 «Партизан» — «Сочи».



Ставка: проход «Сочи» за 2.55.



«Я сделаю патриотичный прогноз и поставлю на проход «Сочи» с отличным коэффициентом 2,55. «Сочи» очень уверенно выглядит на старте сезона как в российском чемпионате, так и в Лиге конференций, несмотря на то что дома сочинцы не смогли обыграть «Партизан» — игра завершилась вничью 1:1. Но давайте не будем забывать, что отменено правило выездного гола, поэтому домашняя ничья не столь критична для сочинцев.



Я не вижу какой-то существенной разницы в качестве игры между «Партизаном» и «Сочи», чтобы букмекеры выставляли коэффициенты в пользу «Партизана». Да, за сербскую команду будут играть домашние стены, но я не исключаю, что сочинцы смогут перевести игру в дополнительное время и пройти там по пенальти. Мне кажется, что это поединок, где силы равны.



Владимир Федотов продолжает доказывать в этом сезоне, что он тренер высокого уровня. Я думаю, что он способен со своей командой пройти в следующий раунд. Я верю в «Сочи», это мой выбор, а ваш выбор, как всегда, за вами. Я желаю всем удачи!» — сказал Симонов.