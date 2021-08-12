«Астана» – «КуПС»: прогноз Юхи Малинена на матч отбора Лиги конференций

Бывший главный тренер молодёжной сборной Казахстана и «Шахтёра» из Караганды Юха Малинен дал прогноз на ответный матч третьего раунда Лиги конференций УЕФА «Астана» –«КуПС».



Ставка: ничья за 3.55.



«Результат первого матча немного разочаровал «КуПС», потому что он полностью контролировал ход матча за исключением последних 10 минут. Считаю, обе команды сыграли в Финляндии в свою силу — это был неплохой футбол.



«Астана» доверяла своему защитному блоку и сильным контратакам. В итоге гостям помогла не удача, а какие-то два момента: во-первых, не повезло «КуПСу», который вскоре после взятия чужих ворот вновь мог забить, но мяч попал в стойку; во-вторых, компенсированное время составило 3 минуты, но гол «Астаны» состоялся, как четко было видно, на 4-й дополнительной.



После первой встречи очень сложно сказать, кто фаворит в этой паре. «КуПС» прямолинеен со своей игрой в пас, может контролировать мяч даже в сложных ситуациях. «Астана» очень компактна в обороне, ее результаты основаны на быстрых атаках и футболистах с хорошим умением решать ситуации один на один.



Домашний матч – это всегда преимущество. Уверен, «Астана», играя на своем поле, атакует сильнее, но «КуПС» может преподнести сюрпризы. Вероятно, гости по-прежнему будут больше, чем хозяева, держать мяч и защищаться до конца встречи. Сохранение своих ворот в неприкосновенности во многом может помочь пройти в следующий раунд.



Кто здесь победит? Честно, я не знаю! Команда с более сильной верой в свою тактику и высокой уверенностью в себе пойдет дальше. Предположу, что основное время матча завершится со счетом 1:1», — сказал Малинен.