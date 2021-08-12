«Партизан» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру Лиги конференций в Белграде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Партизан» – «Сочи» в полуфинале квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.



Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.26.



«Непростой соперник достался «Сочи». Моментами «Партизан» мне понравился, особенно его атакующая группа. Там есть подвижные ребята, которые так и ждут ошибку со стороны соперников. В ответном матче команда Федотова сможет построить игру от соперника. А как мне кажется, «Партизану» будет не очень комфортно играть первым номером. На пространстве ему как будто бы удобнее. «Сочи» же постепенно добавляет в оборонительной игре. Мне нравятся их новые центральные защитники — Родриго и Барач, да и Прохин рядом с ними может прибавить. «Сочи» в Белграде будет танцевать от печки.



Козырь «Партизана» — это поддержка болельщиков. Это безусловно. Но в целом довольно опытная команда у «Сочи». Совсем молодых ребят почти нет. Джанаев вернулся в ворота. Поэтому вряд ли сочинцы дрогнут.



Голов много не жду. Команды будут выжидать. Все-таки цена ошибки высока. Один забитый мяч может решить судьбу выхода в следующую стадию. Возьму вариант «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.