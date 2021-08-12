«Партизан» – «Сочи»: прогноз Егора Титова на игру Лиги конференций в Белграде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Партизан» – «Сочи» в полуфинале квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022.
Ставка: «Сочи» не проиграет и ТМ 3.5 за 2.26.
«Непростой соперник достался «Сочи». Моментами «Партизан» мне понравился, особенно его атакующая группа. Там есть подвижные ребята, которые так и ждут ошибку со стороны соперников. В ответном матче команда Федотова сможет построить игру от соперника. А как мне кажется, «Партизану» будет не очень комфортно играть первым номером. На пространстве ему как будто бы удобнее. «Сочи» же постепенно добавляет в оборонительной игре. Мне нравятся их новые центральные защитники — Родриго и Барач, да и Прохин рядом с ними может прибавить. «Сочи» в Белграде будет танцевать от печки.
Козырь «Партизана» — это поддержка болельщиков. Это безусловно. Но в целом довольно опытная команда у «Сочи». Совсем молодых ребят почти нет. Джанаев вернулся в ворота. Поэтому вряд ли сочинцы дрогнут.
Голов много не жду. Команды будут выжидать. Все-таки цена ошибки высока. Один забитый мяч может решить судьбу выхода в следующую стадию. Возьму вариант «Сочи» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча», — сказал Титов.
- 12 августа 2021
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
- 11 августа 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:34
-
07:18
- 10 августа 2021
-
23:57
-
23:28
-
20:45
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30