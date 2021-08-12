«Фонбет» обыграл брак формы «Рубина» в своей рекламе на стадионе в Казани

В первом матче отборочного раунда Лиги конференций с польским «Ракувом» казанский «Рубин» запомнился бракованной формой. Уже к концу первого тайма фамилии и номера игроков казанского клуба начали отклеиваться, поэтому на второй тайм рубиновцы вышли с нарисованными маркерами номерами.



Букмекерская компания «Фонбет» — официальный партнёр «Рубина» — обыграла эту ситуацию в ответной встрече. Реклама букмекера на баннерах была стилизована под казус с формой — часть названия «Фонбет» была как будто нарисованной.



«Рубин» выставил бракованные майки на аукцион и выручил с него более 120 тыс. рублей. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.



Основное время ответного матча с «Ракувом» завершилось со счётом 0:0, как и первая встреча. В дополнительное время казанцы, оставшиеся вдесятером после удаления Ильи Самошникова, пропустили гол. На последних секундах овертайма «Рубин» получил право на пенальти, но Сеад Хакшабанович не смог переиграть голкипера польского клуба. В итоге матч завершился со счётом 0:1, «Рубин» покинул Лигу конференций.