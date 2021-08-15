«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/22.



Ставка: обе забьют за 1.76.

«Был чемпионский матч, в котором «Зенит» выиграл со счётом 6:1. «Зенит» стал чемпионом, а я уже устал оправдываться за тот матч. А короли, как известно, вообще не оправдываются.



После этого команды ещё раз сыграли, уже в рамках Суперкубка в Калининграде, и там «Зенит» снова выиграл со счётом 3:0. В РПЛ «Локомотив» пока не проигрывает. Но мы видим, что там происходит внутриклубная, внутрикабинетная борьба. Будем надеяться, что Марко Николич с этой ситуацией справится, потому что к этому наставнику многие относятся с симпатией.



«Зенит» пока идёт без поражений. Все три матча выиграл, хотя качество игры оставляет желать лучшего. «Зенит» в каждой игре пропускает. Вот дважды пропустил от «Краснодара», ещё и со штрафного, который не засчитали. Пропустили от «Ростова», от «Химок». Я веду к тому, что и «Локомотив» в каждом матче пропускает, но отыгрывается.



Игра должна получиться голевая. Не может быть, чтобы два раза играли и снова не обменялись голами. У «Зенита» вернулся Малком, подписали Клаудиньо, но играть будут те, на кого рассчитывал Семак в предыдущих матчах.



В «Локомотиве» мы видели интересные варианты с выходом на замену. Есть ещё тайное оружие Зе Луиш. Все уже ждут, когда он заиграет в «Локомотиве». «Локо» играет дома, а значит, ждём голы. Вариант «обе забьют» на этот матч — вполне подходящий прогноз».