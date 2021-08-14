«Алавес» — «Реал»: прогноз Эдуарда Мора на матч испанской Примеры

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид».



Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.24.

«Алавес» боролся за выживание в прошлом сезоне. Ему удалось сохранить прописку в элитном дивизионе. То же самое клуб будет делать и в этом году — по мере возможностей биться. Но, как правило, с грандами если игра не идёт, то нет смысла особенно упираться.



В «Реале» новый главный тренер (старый новый тренер). С одной стороны, он хорошо всех знает, с другой — команда сильно изменилась. Придётся всё доказывать заново. Делать это после Зидана, который очень много выиграл и является кумиром болельщиков, очень и очень сложно.



«Реал» в целом в неплохом положении. Как вы знаете, в сборную Испании не было вызвано ни одного игрока «Реала». А значит, они могли хорошо отдохнуть и подготовиться (что бывает редко у футболистов такой команды). Ну а те, кто играл за другие сборные, вылетели довольно рано. Так что они тоже к чемпионату Испании могут подойти в неплохой форме.



Считаю, что «Реал» покажет хорошую игру. С мотивацией проблем не будет. При новом тренере очень важно хорошо начать».