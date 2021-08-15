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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Эдуарда Мора на матч чемпионата Англии
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Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.

«Мы знаем, что команды, у которых большое количество футболистов играет в сборных, потом долго набирают форму. Потому что сезон длинный, и если футболистам не дать хорошенько отдохнуть, то их может не хватить на весь игровой год. Если в России нужно сыграть до декабря, а потом будет пауза, то в Англии футболисты начнут сейчас, а закончат только в конце мая. Естественно, лидерам необходим отдых.

Мы видели, что и против «Лестера» почти никто из лидеров «Сити» не играл. Если они и появятся на поле в матче с «Тоттенхэмом», то всё равно будут не в лучших кондициях. Поэтому я не думаю, что будет много голов.

Главная интрига – состоится ли трансфер Кейна из «Тоттенхэма» в «Манчестер Сити». Скорее всего да, но вопрос ещё не окончательно решён. В любом случае, Кейн не будет играть в этом матче. И это скажется на атакующем потенциале хозяев. При этом и «Сити» необходим нападающий. После ухода Агуэро остался только Габриэл Жезус, который забивает далеко не всегда.

Прогнозировать исход сложно, в начале сезона к таким ставкам лучше только присматриваться. А вот в том, что голов в матче будет мало, я почти не сомневаюсь.

Мой прогноз – тотал матча меньше 2.5 голов».

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