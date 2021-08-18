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«Янг Бойз» — «Ференцварош»: ставка Ивана Млечного на матч квалификации Лиги чемпионов

«Янг Бойз» — «Ференцварош»: ставка Ивана Млечного на матч квалификации Лиги чемпионов
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Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош».

Ставка: победа «Янг Бойз» с форой (-1) за 1.99.

«Сразу хочется сказать, что лично для меня и для букмекеров в этом противостоянии фаворитом является «Янг Бойз». Это хорошая команда, с хорошими исполнителями, особенно по швейцарским меркам. Они вполне заслуживают того, чтобы находиться на этой стадии и на постоянной основе играть в Лиге чемпионов, чего нельзя сказать про «Ференцварош».

У «Ференцвароша» в матче со «Славией» было очень много проблем. «Славия» полностью контролировала игру, атаковала, очень много била по воротам, но им очень не везло — они забили всего один мяч. В итоге «Ференцварош» прошёл дальше, но я не думаю, что нечто подобное у него прокатит в этом противостоянии.

Думаю, что швейцарцы будут атаковать, забивать, поэтому мой прогноз на эту встречу — победа «Янг Бойз» с форой (-1). Правило гостевого отменили, поэтому швейцарцы сразу полетят в атаку, захотят всё решить в первом матче, не боясь того, что что-то странное может произойти в ответной игре», — сказал Млечный.

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