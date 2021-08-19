«Фола» – «Кайрат»: прогноз Карлоса Феррера на матч Лиги конференций в Люксембурге

Испанский наставник, бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Фола» – «Кайрат».
Ставка: победа «Кайрата» за 2.02.
«На мой взгляд, «Кайрат» является однозначным фаворитом в противостоянии с «Фолой». Гости должны быть лучше любой люксембургской команды, но в Европе может случиться все, что угодно, особенно если помнить последние неудачные исходы матчей там с участием «Кайрата».
Алматинцам необходимо кое-что подправить в своей игре, потому что любые самые мелкие ошибки в еврокубковых соревнованиях могут по факту оказаться драматичными и исправить их в будущем окажется уже невозможно.
Очень важной была бы победа в первом поединке этого двухматчевого противостояния, чтобы не было сомнений в себе перед домашним рандеву. На мой взгляд, «Кайрату» вполне по силам выиграть в Люксембурге со счетом 2:1», — сказал Феррер.
- 19 августа 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 18 августа 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:54
-
08:37
- 17 августа 2021
-
21:00
-
20:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00