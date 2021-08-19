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«Фола» – «Кайрат»: прогноз Карлоса Феррера на матч Лиги конференций в Люксембурге

«Фола» – «Кайрат»: прогноз Карлоса Феррера на матч Лиги конференций в Люксембурге
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Испанский наставник, бывший главный тренер «Кайрата» Карлос Алос Феррер дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА «Фола» – «Кайрат».

Ставка: победа «Кайрата» за 2.02.

«На мой взгляд, «Кайрат» является однозначным фаворитом в противостоянии с «Фолой». Гости должны быть лучше любой люксембургской команды, но в Европе может случиться все, что угодно, особенно если помнить последние неудачные исходы матчей там с участием «Кайрата».

Алматинцам необходимо кое-что подправить в своей игре, потому что любые самые мелкие ошибки в еврокубковых соревнованиях могут по факту оказаться драматичными и исправить их в будущем окажется уже невозможно.

Очень важной была бы победа в первом поединке этого двухматчевого противостояния, чтобы не было сомнений в себе перед домашним рандеву. На мой взгляд, «Кайрату» вполне по силам выиграть в Люксембурге со счетом 2:1», — сказал Феррер.

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